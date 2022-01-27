Dolar 13,62 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar günü 13,62 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,5690
|13,5700
|13,6240
|13,6250
|Avro
|15,3270
|15,3280
|15,2040
|15,2050
|Sterlin
|18,3000
|18,3910
|18,2200
|18,3120
|İsviçre Frangı
|14,7340
|14,8080
|14,6150
|14,6890
|ANKARA
|ABD Doları
|13,5390
|13,6190
|13,5940
|13,6740
|Avro
|15,2870
|15,3670
|15,1640
|15,2440
|Sterlin
|18,2400
|18,4500
|18,1600
|18,3700