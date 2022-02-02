Bakan Koca: Mevcut seyir hastane kapasitemizi zorlamayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Hastane doluluk oranlarımız bazı illerde yüksek seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı %57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı %68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı %31'dir. Öngörümüz, mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı şeklindedir.

Omicron kaynaklı günlük vaka sayısının 40 bine ulaştığı İSTANBUL'DA, son iki haftada günlük vaka sayısı 20.000'in altına inmiş durumdadır. Varyantın ilk yaygınlaştığı şehirlerden ESKİŞEHİR'DE de vakalar iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. TÜM ŞEHİRLER İÇİN BEKLENTİMİZ BUDUR." ifadelerini kullandı.