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Aşk mektubu yazdığı genç kızın anne ve babasını öldürdü

İzmit'te, kızlarına aşk mektubu yazması nedeniyle kendisinden şikayetçi olan komşuları Serkan Akarsu (45) ile eşi Gülseven Akarsu'yu (42) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkuzu'nun (53) iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına devam edildi. Akarsu çiftinin kızları Kübranur Akarsu (20), Mehmet Akkuzu'nun küçük yaşlardan itibaren kendisine sözlü tacizde bulunduğunu, daha sonra mektup yazarak kendisini sevdiğini yazdığını söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Şubat 2022 22:09
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Aşk mektubu yazdığı genç kızın anne ve babasını öldürdü

Olay, geçen yıl 9 Mayıs günü İzmit Şahinler Mahallesi Gırgırlar mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akkuzu, iddiaya göre komşusunun kızı Kübranur Akarsu'ya, "Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum" yazılı mektup bıraktı. Kübranur Akarsu'nun babası Serkan Akarsu ile annesi Gülseven Akarsu olayı yargıya taşıdı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile, evlerinin yakınlarında bulunan tarlada karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu, pompalı tüfek ile Serkan Akarsu ve Gülseven Akarsu'yu 5 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet Akkuzu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Akkuzu hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Mehmet Akkuzu'nun yargılanmasına bugün devam edildi. Kübranur Akarsu ifadesinde, "Mehmet Akkuzu'nun eşi 5-6 sene önce öldü. Eşi öldükten sonra bana ben 14-15 yaşlarındayken sözlü tacizde bulundu. 'Sen o..sun, baban seni bana satacak' diye hakaret etti. Bu olay böyle kapandı. Bundan birkaç gün sonra yine inekler ile köye geldiğimde bana kötü gözle baktığını gördüm. 'Neden bakıyorsun' diye sorduğumda bana 'Sen o..sun. Sen böyle şeylerden hoşlanırsın. Bakmam hoşuna gitmedi mi?' diye söylendi" dedi.

'KAPIMA MEKTUP BIRAKINCA ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Sözlü tacizlerin ardından yaşadıkları evin kapısına Mehmet Akkuzu tarafından aşk mektupları bırakıldığını söyleyen Kübranur Akarsu, "Daha sonra evimizin önündeki kapıya mektup bıraktı. Mektupta beni sevdiğini yazmış. Biz bu mektubu önce kimin yazdığını anlamadık. Bir süre sonra ikinci mektubu bıraktığında kim olduğu ortaya çıktı. Bunları yazan Mehmet Akkuzu'ydu. Biz hemen şikayetçi olduk. Bu olaydan dolayı hapis cezası aldı ama hapse girmedi. Olayla ilgili babamdan özür diledi, olayı kabul edip şikayetini geri almasını söyledi" diye konuştu.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE TARLA NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

İki aile arasında sürekli anlaşmazlık olduğunu ve bu anlaşmazlığın aşk mektuplarının gelmesinin ardından daha da arttığını ifade eden Kübranur Akarsu, "Olay günü köyde değildim, 20 günlük evliydim. Olay günü annemle telefonla görüştüm, annem bana Mehmet Akkuzu'nun bizim tarlamıza taş doldurduğunu telleri geri yatırdığını söyledi. Babam da bu yaptıklarını düzeltmeye gitmiş. Bu sırada Mehmet Akkuzu kardeşiyle hayvanları getirdiği sırada babam neden bu şekilde yaptın diye sormuş. Aralarında itişme olmuş. Bu olay öldüklerinden bir gün önce oldu. Mehmet Akkuzu'nun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

'MEKTUP OLAYI DOĞRUDUR'

Mehmet Akkuzu ise savunmasında, "Kübra'nın anlattıklarını kabul etmiyorum ama mektup olayı doğru. Onun dışında anlattıkları yalandır, iftiradır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Akkuzu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart tarihine erteledi.

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