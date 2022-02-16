On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Memur ve emeklilerin ikramiye, özlük hakları, istifa sonrası vs. çok sayıda konularda en çok merak edilen sorular cevaplandırıldı.
Memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı 11 özel konu belirlenerek başlıklar halinde açıklanmıştır.
1- Emekli memurun ikramiyesi ile vefat eden memurun ikramiyesi farklı mıdır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
2- Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
3- İstifa ettikten sonra, 'işçi veya esnaf' olarak çalışan bir memur, hangi statüden emekli olur? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
4- 3600 ek gösterge artışı sağlandığında 6 ay daha görev yapma zorunluluğu var mıdır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
5- 5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
6- Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
7- Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
8- Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder? Yazının devamını
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9- İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
10- Memurun yabancı uyruklu eşi olması halinde hak sahipliği nasıl belirlenir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.
11- İstifa eden memur hangi şartlarda isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir? Yazının devamını okumak için TIKLAYINIZ.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız