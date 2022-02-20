KDK, ehliyeti iptal edilen engellinin durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sağlık durumunda bir değişiklik olmamasına rağmen sürücü belgesi iptal edilen engellinin başvurusu üzerine yeniden değerlendirme yapılmak üzere kişinin hastaneye sevk edilmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, 1999'da geçirdiği bir kaza sonucu sol elinde kuvvet kaybı yaşayan ve yüzde 30 engel oranı verilen bir kişi, 2014'te aldığı özel tertibatlı araç kullanmasının uygun olduğunu belirtir rapor sonrası 2015'te, "özel tertibatlı otomobil sürücü belgesi" aldı.

Bunun ardından özel tertibatlı aracını satın alıp kullanmaya başlayan kişi, 2021'de ehliyetini yenilemek için hastaneye başvurması sonrası komisyona sevk edildi. Komisyon tarafından, "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre sürücü olamaz" şeklinde rapor düzenlendi. Bu rapora itirazı üzerine sevk edildiği hastanedeki komisyon tarafından da engelli vatandaşa herhangi bir inceleme yapılmadan "sürücü olamaz" raporu verildi.

Engelinde 2014'ten bu yana bir değişiklik olmadığını, ehliyetini yenilemek için yaptığı başvuru üzerine verilen raporlar nedeniyle ehliyetinin iptal edildiğini belirten engelli kişi, bu durumun kazanılmış hak ilkesine, yönetmeliğe ve Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, "sürücü olamaz" raporunun iptali ya da hakem bir komisyonca tekrar değerlendirilme yapılması istemiyle KDK'ye başvuru yaptı.

- KDK yeniden değerlendirme yapılmasını istedi

Başvuruyu inceleyen KDK, ilk olarak verilen "sürücü olamaz" kararlarının engelli başvurucunun erişim hakkına ve bağımsız yaşama hakkına müdahale niteliğinde olup olmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespiti için bilirkişi görevlendirmesi yaptı.

Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, başvurucunun, birinci grup sürücü olabileceği ifade edilerek, "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekmektedir." tespiti yapıldı.

Rapor üzerine başvuruyu kabul eden KDK, başvurucunun sürücü olup olmayacağı hususunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla en yakın bölge hakem hastanesine sevk edilmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.