ÖSYM uzman yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
2021-ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Şubat 2022 12:04
DUYURU
(21 Şubat 2022)
2021-ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021-ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, 2021-ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarına 21 Şubat 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
İlgililere saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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