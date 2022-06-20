Elektriğe yeni zam kapıda Şu an yüzde 51 ucuza kullanılıyor

Kur artışı nedeniyle elektriğe yeni bir zam bekleniyor. Enerji uzmanı Çağada Kırım, "Tekrar bir zam yaparak farkı kapatacaklar" derken, EMO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ, "Acilen kamulaştırma yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Elektrik tedarikçisi karşılaştırma sitesi Encazip.com kurucusu Çağada Kırım, son gelen yüzde 25'lik zammın duyurulduğu gün 16.37 TL olan dolar kurunun aradan geçen 12 günde yüzde 4 değer kazanarak 17.12 TL'ye çıktığını hatırlattı.

Temmuz veya ağustos başında yeni zam beklediklerini duyuran Kırım, mesken abonelerinin şu anda elektriği yüzde 51 sübvansiyonlu şekilde ucuza kullandıklarını hatırlatarak, "Şu an maliyet 3.59 kuruş ama meskene 2.4 kuruştan veriliyor. Temmuz başında maliyet kurdan dolayı 4.79'a çıkacak. Yani mesken aboneleri maliyetten yüzde 100 daha ucuza kullanıyor olacak. Bu nedenle tekrar bir zam yaparak bu farkı kapatacaklar" dedi.

Elektrik zamlarını değerlendiren Türkiye Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Özdağ ise 2021'de sanayi tarifesinde 88 kuruş olan bir kilovat saat elektriğin şimdi 3 lira 43 kuruş olduğunu hatırarak "Bunun sebepleri arasında kullanılmayan elektrik üretim santrallerinden tutun da ithal fosil yakıt kullanımına kadar birçok kasıtlı tercihin etkisi var. Bu nedenle de yurtdışındaki fiyatlara bakarak 'Tüm dünyada artıyor. Biz ne yapalım?' söylemini kabul etmiyor ve acil kamulaştırma talep ediyoruz" diye konuştu.