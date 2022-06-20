Meclis'te bu hafta gündem yoğun

TBMM, yasama ve denetim faaliyetleri yürüteceği yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da, İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Kanun teklifi ile merkezdeki tüm altyapı ve üst yapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölüm ve alanların kiralanması ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetlere ayrılmış yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti, 20 yıl süreyle yönetici şirketçe gerçekleştirilecek.

Finansal kuruluşların merkezde gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde ettiği kazançlarının yüzde 75'i, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecek.

Katılımcı belgeli finansal kuruluşların İFM'de bulunan merkez ve şubelerinden tahsili gereken finansal faaliyet harçları, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmayacak.

6'ncı Yargı Paketi

6'ncı Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemeleri içeren Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündemine gelecek.

Kanun teklifi ile yargıda hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi getirilecek. Hakim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak.

6'ncı yargı paketi komisyondan geçti

Hakim ve savcıların, birinci sınıfa ayrılması için en az 3 meslek içi eğitim programına katılması gerekecek.

Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda bu suçlar için belirlenen cezalar artırılacak.

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenleme

Genel Kurul'da, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin de ele alınması öngörülüyor.

Teklifle internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

İnternet haberciliğine ilişkin teklif Adalet Komisyonu'nda: 14 madde kabul edildi

Resmi ilanlar, şartları Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de Meclis gündemine gelecek.

DBP'li vekilin fezlekesi komisyonda

Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan fezleke de Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, dosyayı Karma Komisyona havale etti.

Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden fezlekenin komisyon gündemine alınması bekleniyor.

Komisyonların gündemi

KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, yarın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, çarşamba günü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, perşembe günü de Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.

Yarın ve Çarşamba günü ise liderler, grup toplantılarında gündemi değerlendirecek.