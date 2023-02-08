Haluk Levent isyan etti! Cep telefonu operatörleri kaç para istiyorsanız vereyim...

Her felaketin ardından cep telefonu şebekelerinin çökme noktasına gelmesi ve doğru düzgün iletişim sağlanamaması Türkiye için artık sıradan bir sorun. Kahramarmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından da aynı sorun yaşanıyor. 10 ili yıkıp geçen depremin üzerinden 3 gün geçti ancak cep telefonu operatörleri halen tam anlamıyla kullanılamıyor.

Kaç para istiyorsanız söyleyin gönderelim

AHBAB Derneği aracılığıyla depremzedelere yardıma koşan Haluk Levent, cep telefonu operatörlerine sosyal medya üzerinden isyan etti. Cep telefonu operatörlerine seslenen Haluk Levent, "Kaç para istiyorsanız söyleyin gönderelim, şu şebekelerinizi güçlendirin artık" dedi. Haluk Levent Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor!

"Telefon operatörleri! Bu 3. Gün Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya ! Hatay'ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!"