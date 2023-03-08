Muharrem İnce'den altılı masaya yeşil ışık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmasını istemişti. Bu durumun ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti'yle sürdürülen ittifaktan ayrılma kararı almıştı. Tek başına kalan İnce'nin, 6'lı Masa'ya geçeceği iddia edildi.

UĞUR DÜNDAR DOĞRULADI

Muharrem İnce ile görüştüğünü belirten gazeteci Uğur Dündar "Muharrem Bey 'Ben Türkiye'yi yönetmeye talip olmuş bir insanım. İçinden çıktığım partiyle niçin görüşmeyeyim' diyor" ifadelerini kullandı. Dündar "Okudum, sayın Altan Öymen ve Hikmet Çetin, Muharrem Bey ile görüşecekmiş. Kendisini aradım, 'Böyle bir görüşme oldu mu?' dedim. 'Hayır, olmadı. Olursa tabii ki görüşürüm, niçin görüşmeyeyim ki? Sıcak bakarım' dedi. Ancak şu an aranmış değil" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE HAREKATI

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ile bir araya geldiği ve Muharrem İnce ile görüşmeleri için kendisinin talimat verdiği de iddailar arasında yer aldı.

"KEMAL BEY'E KARŞI ADAY OLMAM" DEMİŞTİ

Öte yandan, Muharrem İnce, 2019 yılında verdiği bir röportajda CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu karşısında aday olmayacağını dile getirmişti. İnce "Kemal Bey ile karşı karşıya gelmem. O bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şey yaptı, beni Cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Ben vefasız biri değilim. Bana bunu yapanın karşısına geçmem" sözlerini sarf etmişti. Fakat seçimi kaybeden Muharrem İnce, daha sonra partiden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurmuş ve Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini aktarmıştı.