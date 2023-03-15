Şanlıurfa'da sele teslim oldu! Metrelerce sürüklenen tır dereye böyle düştü
ŞANLIURFA'yı etkisi altına alan sağanak yağış seli de beraberinde getirdi. Sel suları önüne kattığı her ne varsa sürüklerken metrelerce sürüklenen tır dereye böyle düştü. O anlar amatör kameraya saniye saniye böyle yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2023 11:12, Son Güncelleme : 15 Mart 2023 11:21
ŞANLIURFA'yı etkisi altına alan sağanak yağış seli de beraberinde getirdi.
Sel suları önüne kattığı her ne varsa sürüklerken metrelerce sürüklenen tır dereye böyle düştü. O anlar amatör kameraya saniye saniye böyle yansıdı.