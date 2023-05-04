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Petrol kuyusuna ismi verilen Aybüke öğretmenin babası konuştu

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda bulunan petrol kuyusuna ismi verilen öğretmen şehit Aybüke Yalçın'ı babası Sadık Yalçın, "Terör örgütü PKK tarafından o bölgenin sanki bir kurtarılmış bölge gibi kamuoyuna lanse edilmesi karşısında verilen en güzel cevap budur" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 16:02, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 16:04
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Petrol kuyusuna ismi verilen Aybüke öğretmenin babası konuştu

PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit ettiği müzik öğretmeni Aybüke Şenay Yalçın'ın ismi, Gabar'da bulunan petrol kuyusuna verildi. Şehit Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, petrol kuyusuna şehit kızının isminin verilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Baba Yalçın, "Terör örgütü PKK tarafından o bölgenin sanki bir kurtarılmış bölge gibi kamuoyuna lanse edilip, terör çeteleri ve onların meclisteki sözcüleri olan ne idüğü belirsiz insanların o bölgeyi kendilerine aitmiş gibi göstermeleri karşısında verilen en güzel cevap budur bence. Aybüke öğretmenin oraya isminin verilmesi, daha önce de bir başka kuyuya başka bir şehit kızımızın isminin verilmesi bizleri memnun eden gelişmelerdir. PKK ile mücadelede de devlet gereğini yapacak, bu hainlerin peşini bırakmayacaktır. Bırakmadıklarını da görüyoruz" diye konuştu.

Kızının isminin kuyuya isminin verilmesinden önceden bu durumdan haberi olmadığını söyleyen Sadık Yalçın, "Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki açıklaması esnasında bizi bilgilendirdiler. Biz de memnun olacağımızı ifade ettik. Gayet nezaketli bir davranış olmasının yanında, taşra bölgelerinde görev yapan çocuklarımız ve ailelerinin moralini yükseltilmesi açısından da bu çalışmalar bir vesile olacaktır. Onların unutulmadığı, devletin onları gözettiğini ve o nedenle güvenle hareket edilmesini sağlayacaktır bu tür çalışmalar. Ben, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2017'DE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Aslen Çorumlu olan Şenay Aybüke Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak göreve başlayan Yalçın, okulunda 7 ay görev yaptı. Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek için okuldan ayrıldı. Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü.

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