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Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 15:51, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 16:28
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Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarının Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi olduğu belirtilerek, "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü FETÖ'nün Almanya'daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz."

Basın ve ifade özgürlüğü konusunda "tüm dünyaya ders vermeye kalkan" Almanya'nın özgür basına yönelik bu eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin olarak Almanya'da gerekli girişimlerin yapıldığı, güçlü tepkinin bugün Bakanlığa çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a da iletildiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, Türk basın mensuplarının Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması nedeniyle Büyükelçi Schulz'un 16.30'da Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Büyükelçi Schulz, Bakanlıkta Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ile görüşecek.

- Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesinin ofisini bastı, iki gazeteciyi gözaltına aldı

Bugün Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirilmiş ve bilgisayarlarla telefonlara el koymuştu.

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı belirtilmişti.

Alman polisi, Sabah Avrupa gazetesinin ofisini bastı, iki gazeteciyi gözaltına aldı

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