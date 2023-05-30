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Fırıncı 'Reis' diye bağıran çocuğa hakaret etmişti: Dükkanı mühürlendi

Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelirken "Reis" diye bağıran çocuğa hakaret ederek dükkandan kovmuştu. Çocuğa hakaret eden şahsın dükkanı mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 11:51, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 11:51
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk, iddiaya göre "AK Partili" olduğu gerekçesiyle ağır çocuğa ağır hakaretler ederek dükkandan kovmuş, olayın üzerine çocuğun yakınları dükkana gelerek dükkan sahibine çocuğu neden kovduğunu sormuştu. Olayı itiraf eden fırıncı, "köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek çocuğun yakınlarını bıçakla tehdit etmişti.

Dükkan mühürlendi

Olayın cep telefonu kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Dükkan zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, şahsın işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artık eski Türkiye yok. Hak ve özgürlüklerinin sadece kendileri için geçerli olduğuna inanan, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştiren ve hatta hakaret eden kara zihniyetin bir tezahürü ile karşı karşıya kalan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son derece demokratik ve katılımcı bir seçimin sonucuna tahammül edemeyen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenlere hakaret eden şahsın bulunduğu işletme ile ilgili tutanak tutulmuş ve bilahare bu işyeri mühürlenerek , işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir" dedi.

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