Savaş uçağınının düşen parçası hakkında MSB'den açıklama geldi

Değerli Basın Mensupları,

Hv. K. K.lığımıza ait F-4 Savaş Uçağının bir parçası Ankara Semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği