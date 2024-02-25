Güngören'de kaldırım çöktü, anne ve çocuğu 2 metrelik çukura düştü

Güngören'de Güven Mahallesi Yücel Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın önündeki kaldırımda yaklaşık 2 metre derinliğinde çökme meydana geldi.

Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ve bebek arabasındaki çocuğu ile bir kişi oluşan çukura düştü.

Çukura düşen vatandaşlar çevredekiler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Belediye ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. Bunun üzerine bina tahliye edildi.

Yine binadan karot örneğinin alınması da kararlaştırıldı.

"BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMİŞTİ"

Bina sakinlerinden İsmail Cindoğlu, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Birinci katta oturuyorum, çok büyük bir gürültü geldi. Bina zaten kentsel dönüşüme girmişti. Şu an için bir sorun yok ama binanın önündeki kaldırımda çökme var. Çökme meydana gelince anne ile kızı kurtardık, bir de yaşlı amca vardı, sıkıntı yoktu. Yarım saat önce olsaydı ben de kızımla buradan geçiyordum."