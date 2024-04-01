1 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4 serisinin ilk maçları yapılacak. Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM personeli ile iftar yapacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net