1 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
1 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yansımaları takip edilecek.
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM personeli ile iftar yapacak.
(TBMM/19.20)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4 serisinin ilk maçları yapılacak. Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00/20.00)
2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5-8 serisi mücadelesi başlayacak. Brand Group Alanya Belediyespor-Spor Toto ve Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk maçları yapılacak.
(Antalya/İzmir/17.00)