Ekrem İmamoğlu: İstanbul halkı bu yetkiyi bize vermiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız" diyen İmamoğlu, "Yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı bize vermiştir diyebiliriz. Elbette esas olan Yüksek Seçim Kurulu açıklamaları ve mazbata anıdır ama Şu an itibariyle sonuçlar hemen hemen belli oldu" şeklinde konuştu.

İlçe belediyelerinde de hedeflerine büyük oranda ulaştıklarını söyleyen İmamoğlu, "14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler, hiçbir sorun yaşamadık. Bunların yanı sıra 11 belediyede de artık sonuçlanma aşamasına girilmiş, neredeyse sonuçlar belli oldu diyebileceğimiz ilçeler. Bu ilçeler Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile. Başta Gaziosmanpaşa ve Pendik gibi pek çok ilçede rekabet kafa kafaya devam ediyor. İlçelerde oyların tasnifi noktasında yoğun emek gösteren dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu noktada ıslak imzalı tutanaklar, il başkanlığımıza ulaşana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasını yol arkadaşlarımıza iletmeyi bir borç biliyoruz" dedi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu başarının elbette paydaşları var. Saygıdeğer Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, Parti Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü bir örgütsel mücadeleyi veren İl Başkanımız nezdinde bütün örgüt üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonumuza gönüllü katılan on binlerce insanımızın varlığı bizi çok mutlu etmiştir. Elbette İstanbul ittifakını içselleştiren ve bu ittifakı güçlendiren halkımıza, İstanbul ittifakı kavramını kabul eden herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Milletin verdiği mesajı anlamayanlar, eninde sonunda kaybederler. İstanbullular bana icraatçı, halkçı belediyecilik görevi vermiştir. İstanbulluların bana verdiği tüm bu görevleri, emir kabul ediyorum. Bu sonuçlar, sayın Cumhurbaşkanı'na da mesajlar vermiştir. İstanbulluların açık iradesi ile nedensizce bekletilen tüm imzaların bir an önce atılması gerekmektedir. Merkezi hükumetin, yerel yönetimleri yok saymaması gerekmektedir."

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