Ekrem İmamoğlu: İstanbul halkı bu yetkiyi bize vermiştir

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
YRP Genel Başkanı Erbakan: Seçimin galibi Yeniden Refah'tır
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
DEM Parti: İmamoğlu bu oylar benim demesin
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
Üç büyük ilde kazanan tek bağımsız aday Ankara'dan
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İstanbul Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
İzmir Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Ankara Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacak
YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır
YSK Başkanı: Sandıkların yüzde 51,02'si açılmış durumdadır
Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı
MHP'de büyükşehir belediyesi kalmadı
MHP'de büyükşehir belediyesi kalmadı
Bilge Yılmaz: Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum
Bilge Yılmaz: Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum
Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Hatay Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
Hatay Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim )
31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart seçimleri için yayın yasağı kaldırıldı
31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?
Mustafa Şen'den Betimar'a tepki
Mustafa Şen'den Betimar'a tepki
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemi bitti sayım döküm işlemine başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
Tüm illerde oy verme işlemi tamamlandı
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan 'taşımalı seçmen' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Seçimin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe yoktur
Adalet Bakanı Tunç: Seçimin güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe yoktur
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi kavgalarında 16 kişi yaralandı
Oyunu verdi, imzayı attı, hayatını kaybetti
Oyunu verdi, imzayı attı, hayatını kaybetti
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı
Bakanlar da sandık başına gelmeye devam ediyor
Bakanlar da sandık başına gelmeye devam ediyor
Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama
Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü seçim kavgasına Valilikten açıklama
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü seçim kavgasına Valilikten açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ekrem İmamoğlu: İstanbul halkı bu yetkiyi bize vermiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 23:50, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:05
Yazdır
Ekrem İmamoğlu: İstanbul halkı bu yetkiyi bize vermiştir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"1 milyonun biraz daha üzerinde bir farkla birinci durumdayız" diyen İmamoğlu, "Yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkı bize vermiştir diyebiliriz. Elbette esas olan Yüksek Seçim Kurulu açıklamaları ve mazbata anıdır ama Şu an itibariyle sonuçlar hemen hemen belli oldu" şeklinde konuştu.

İlçe belediyelerinde de hedeflerine büyük oranda ulaştıklarını söyleyen İmamoğlu, "14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler, hiçbir sorun yaşamadık. Bunların yanı sıra 11 belediyede de artık sonuçlanma aşamasına girilmiş, neredeyse sonuçlar belli oldu diyebileceğimiz ilçeler. Bu ilçeler Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Şile. Başta Gaziosmanpaşa ve Pendik gibi pek çok ilçede rekabet kafa kafaya devam ediyor. İlçelerde oyların tasnifi noktasında yoğun emek gösteren dostlarıma çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu noktada ıslak imzalı tutanaklar, il başkanlığımıza ulaşana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasını yol arkadaşlarımıza iletmeyi bir borç biliyoruz" dedi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu başarının elbette paydaşları var. Saygıdeğer Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize, Parti Meclisi üyelerimize, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü bir örgütsel mücadeleyi veren İl Başkanımız nezdinde bütün örgüt üyelerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonumuza gönüllü katılan on binlerce insanımızın varlığı bizi çok mutlu etmiştir. Elbette İstanbul ittifakını içselleştiren ve bu ittifakı güçlendiren halkımıza, İstanbul ittifakı kavramını kabul eden herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Milletin verdiği mesajı anlamayanlar, eninde sonunda kaybederler. İstanbullular bana icraatçı, halkçı belediyecilik görevi vermiştir. İstanbulluların bana verdiği tüm bu görevleri, emir kabul ediyorum. Bu sonuçlar, sayın Cumhurbaşkanı'na da mesajlar vermiştir. İstanbulluların açık iradesi ile nedensizce bekletilen tüm imzaların bir an önce atılması gerekmektedir. Merkezi hükumetin, yerel yönetimleri yok saymaması gerekmektedir."

CANLI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber