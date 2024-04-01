Murat Kurum: Milletin iradesi sandığa yansımıştır

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum yerel seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulunuyor. Kurum'un açıklamaları özetle şöyle: Seçimler hayırlı olsun diyorum. Tüm sandığa giden iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte bize inanan bizimle yol yürüyen projelerimizi hayallerimizi paylaştığımız, dava arkadaşlığı yaptığımız tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Tüm İstanbullu hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. 90 gündür sahada bir fiil 39 ilçede teşlikatlarımız, belediye başkan adaylarımızla, değerli basın mensuplarımızla birlikte vatandaşımıza gittik.

Projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi paylaştık. Bizi her vatandaşımız samimi duygularla bağrına bastı. Tüm İstanbullu kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sandıkta görev yapan teşkiatlarımıza, 90 gündür evinden işinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza benimle birlikte yol yürüyen her kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

İstanbullu hemşehrilerimiz emin olsunlar ki biz yine sokakta olacağız. Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz nerede görmek istiyorsa olacağız. İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

Milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına çalışmaya devam edeceğiz.

22 yıldır olduğu gibi hem ülkemiz hem vatandaşımızla el ele verip çalışıp, çabalayıp ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bu çalışmayı aynı gayrette sürdüreceğiz