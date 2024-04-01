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Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz

Goldman Sachs, seçim sonrası yayımladığı ilk değerlendirmesinde Türk lirası için olumlu bir performans beklediğini ifade etti. Rezervlerde ciddi kayıp olduğunun hatırlatıldığı raporda, cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL'nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmini yer aldı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 01 Nisan 2024 20:18, Son Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:19
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Goldman'dan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz

Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

Aralarında Clemens Grafe'in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.

Bloomberg HT'nin aktardığı raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL'nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.

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