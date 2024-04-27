Otomobiliyle uçuruma devrildi: 150 metreden yürüyerek çıktı

Kazayı gören görgü tanığı Cavit Aşar, otomobilin 150 metreden hiçbir yere dokunmadan uçurumdan uçtuğunu, sürücünün kurtuluşunun mucize olduğunu belirtti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, hurdaya dönerken sürücü ise kazada yara almadı.

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