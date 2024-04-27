Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik ettiğini duyurdu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.
Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyoruz. Kurultayın demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."