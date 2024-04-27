Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'na tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti."

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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