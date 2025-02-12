İzinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Mal Bildirimlerinin Yenilenmesi" konulu 16.12.2024 tarih ve 121891625 sayılı yazılarıyla "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazıda yapılan açıklamalar çerçevesinde 2025 yılı mal bildirimlerini yenilemeleri gerekmektedir." talimatını verdiğini bu meyanda iş ve işlemlerin nasıl yapılması gerektiğini "Öğretmenler en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimi Beyanında bulunacak" dosyamızda açıklamıştık.

Bu dosyamızda; aylıksız izin, refakat izni, doğum izni, yurt dışı görev, uzun süre rapor gibi çeşitli sebeplerle görevde bulunmayan personelin mal bildirim beyanı hakkında "2- Aylıksız izin, yurt dışı görev, uzun süre rapor gibi çeşitli sebeplerle görevde bulunmayan personel listenin altına yazılacak, Mal Bildiriminde bulunmama gerekçesi Açıklamalar kısmında belirtilecektir. Bu personelin yasal mazeretleri bitip göreve başladığında mal bildiriminde bulunması sağlanacaktır." açıklamasında bulunmuştuk.

Bu açıklamamızı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih ve 7033248 sayılı yazıları ekinde yer alan açıklamaya dayandırmıştık.

Zaten sorgulayan ve düşüne akıllara "izinli personelin mal bildirim beyanı ne zaman yapılır?" sorusuna ilk gelen cevap "izin bitiminde verilecektir" olacaktır.

Ama biz konuyu detaylı bir şekilde inceleyecek olursak; aylıksız izin, refakat izni, doğum izni, yurt dışı görev, uzun süre rapor gibi çeşitli sebeplerle görevde bulunmayan personelin mal beyanı ne zaman yapılacak? sorusuna cevap olarak karşımıza ilk olarak Devlet Personel Başkanlığının mütalaası çıkmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığının 30 Mart 2006 tarihli ve 24 sayılı Bülteninde yayımlanan mütalaasında; "Bu itibarla, gerek kamu personel mevzuatında gerekse mal bildiriminde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen mevzuatta ücretli ya da ücretsiz izinde olan personelin ek mal bildiriminde bulunacağı süreye ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmamış olması sebebiyle, takdir ve uygulama Genel Müdürlüğünüzde olmak üzere, ek mal bildirimlerinin verilmesine ilişkin sürenin izin bitimini müteakip göreve dönüş tarihinden itibaren başlatılabileceği düşünülmektedir." ifadelerine yer verilmiştir.

Aynı durum Devlet Personel Başkanlığınca hazırlan Mal Bildirimine İlişkin Rehber'in "K- Aylıksız İzinde Bulunanların Mal Bildirimi" başlıklı kısmında; "Aylıksız izin süresi içerisinde memurluk statüsü devam etmekte olduğundan, mal varlığında meydana gelen önemli değişikliklerin aylıksız izin dönüşünden itibaren bir ay içerisinde beyan edilmesi gerekmektedir." şeklinde yer almaktadır.

Yine Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mal Bildirimine İlişkin Rehber'in "10- Aylıksız İzinde Bulunanların Mal Bildirimi" başlıklı kısmında "Aylıksız izin süresi içerisinde memurluk statüsü devam etmekte olduğundan, mal varlığında meydana gelen önemli değişikliklerin aylıksız izin dönüşünden itibaren bir ay içerisinde beyan edilmesi gerekmektedir." şeklinde yer almaktadır.

Ayrıca Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2019/1 nolu genelgede "B) ilgili Birimler Tarafından: 2- Genel beyan döneminde mazeretleri (aylıksız izin, askerlik, rapor, görevden uzakta olanlar vb.) nedeniyle mal bildiriminde bulunamayan personelin mazeretlerinin de yer aldığı isim listesi yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar; ilgili personelin göreve başlamaları halinde ise başlama tarihi itibarıyla alınacak mal bildirimleri ivedilikle, Personel Gene! Müdürlüğüne gönderilir." hükümleri bulunmaktadır.

Görüleceği üzere, aylıksız izin, refakat izni, doğum izni, yurt dışı görev, uzun süre rapor gibi çeşitli sebeplerle görevde bulunmayan personelin izin dönüşünden itibaren bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Hal böyle iken İstanbul İli Sultangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2024 tarihli ve 122995833 sayılı yazılarında "ilçenizde görev yapan tüm personele (Aylıksız izinde olanlar, görevlendirmesi olan personeller... vb) imza karşılığında duyurulmasını ve mal bildirimlerinin en geç MEBBİS'e 31 Ocak 2025 tarihine kadar kapalı zarf içerisinde teslim edilerek işlenmesini ve personelin özlük dosyasına konularak muhafaza edilmesini rica ederim." talimatı bulunmaktadır.

İşte o talimat;

Bu talimattaki "mal bildirimlerinin en geç MEBBİS'e 31 Ocak 2025 tarihine kadar" ibaresi MEB Personel Genel Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 6838368 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.12.2024 tarihli ve 121891625 sayılı yazısına aykırıdır.

Çünkü bu iki Bakanlık yazılarında ve ilgili 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte "mal bildirimlerinin en geç Şubat ayı sonuna kadar verilmesi" ibaresi bulunmaktadır.

Yine Sultangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısındaki "ilçenizde görev yapan tüm personele (Aylıksız izinde olanlar, görevlendirmesi olan personeller... vb) imza karşılığında duyurulmasını" talimatı nasıl gerçekleştirilecektir?

Personel aylıksız izinde ise imza karşılığı nasıl talimat duyurulacaktır hadi iletişim kanalları ile whatsApp grupları vb yöntemlerle duyurdunuz diyelim aylıksız izinde olan personel nasıl gelip mal bildiriminde bulunacak?

Yada yoğun bakımda entübe edilmiş personeliniz varsa bu personele nasıl imza karşılığı duyuracak ve nasıl mal bildirim beyanı alacaksınız?

Bu talimat yukarıda sıraladığımız tüm görüş genelge ve rehberlerdeki ifadelere, hayatın olağan akışına, akla ve mantığa aykırı olup ve tamamen keyfiyet içermektedir.

Sonuç olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz tartışmaların temelinde ise 1990 yılında çıkarılan Yönetmeliğin günün koşullarına uyarlanmaması yatmaktadır.

Bu hususta "Mal bildiriminde bulunulması neden e-Devletten yapılmıyor?" başlıklı dosyamızda "Kamu görevlileri göreve başladıklarında mal bildiriminde bulunmak, bazı hallerde mal bildirimini yenilemek, mal artışı olduğunda ek mal bildiriminde bulunmak ayrıca sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. Peki, aile bildirimi e-Devletten yapılıyor iken mal bildirimi neden e-Devletten yapılmıyor?" sorusunu sorarak geniş açıklamada bulunmuştuk.

İnşallah 2030 yılında verilecek mal bildirim beyanlarını e-Devlet üzerinde yaparız.

Ahmet KANDEMİR