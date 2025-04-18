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Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5

Türkiye'nin çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 25,5'ini oluşturuyor. TÜİK verilerine göre, 2024 sonunda 21 milyon 817 bin 61 çocuk var.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 11:43, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 11:44
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Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 21 milyon 817 bin 61 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 25,5'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2024 sonu itibarıyla Türkiye nüfusu, 85 milyon 664 bin 944 kişiyken bunun 21 milyon 817 bin 61'i çocuk olarak kayıtlara geçti. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini kızlar oluşturdu.

Çocuk Nüfusunun Tarihsel Değişimi

Birleşmiş Milletler'in (BM) tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970'te toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken bu oran 1990'da yüzde 41,8 ve 2024'te yüzde 25,5 oldu.

Gelecekteki Nüfus Projeksiyonları

Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2030'da yüzde 22,1, 2040'ta yüzde 17,9, 2060'ta yüzde 16,9, 2080'de yüzde 15,2 ve 2100'de yüzde 14,5 olacağı öngörüldü.

Avrupa Birliği Ülkelerindeki Çocuk Nüfusu

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke incelendiğinde 2024'te çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 17,8 oldu. AB üyeleri arasında en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler sırasıyla yüzde 23 ile İrlanda, yüzde 20,8 ile Fransa ve yüzde 20,6 ile İsveç olarak kaydedildi. Çocuk nüfus oranı en düşük ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,7 ile Malta, yüzde 15,1 ile İtalya ve yüzde 15,7 ile Portekiz oldu.Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üyesi ülkelerden daha yüksek olduğu görüldü.

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