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Azmi sayesinde önce patron ardından fenomen oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde 7 yıl beyaz eşya teknik servis biriminde 8 erkek arasında çalıştıktan sonra 2018'de mağaza açarak kendi işinin patronu olan Öznur Kurt (44), bayisi olduğu firmada mağazalara ve çalışanlara örnek gösteriliyor. 100 kiloluk çamaşır ve bulaşık makinelerini tek başına sırtlayarak evlere servise giden Kurt, "kendi işimin hem hamalı hem de patronuyum" diyor. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan kadın yaptığı bedava balayı kampanyasıyla da yeni evleneceklere uygun fiyata taksitle beyaz eşya satıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 18:16, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 18:23
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İki erkek çocuk annesi Kurt, yaptığı açıklamada, 7 yıl anaokulu öğretmenliği yaptığını belirterek, ilk para kazanmaya öğretmenlikle başladığını söyledi.

Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle öğretmenliği bıraktığını ve bir süre sonra evinin yakınlarındaki bir beyaz eşya firmasının teknik servisinde işe girdiğini dile getiren Kurt, 2011'de başladığı bu işi 2018 yılına kadar sürdürdüğünü anlattı.

Teknik servis yöneticisi olduğu bu işte 8 erkek arasında çalıştığını aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Servis çalışanı olmak ama çok tecrübe kazandırdı. Girişimci olma hayalim vardı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle 2018'de İznik'te beyaz eşya mağazası açtım. Erkek egemen bir sektördeyiz. Şimdilerde kadın mağaza sahipleri sayısı artıyor o dönemlerde neredeyse hiç yoktu. Ben servis çalışanıydım ve çok şey öğrendim. Teknik ekiple evlere gidiyordum. Mağazayı açınca orada öğrendiklerimi pratik bilgiler olarak kadınlara sosyal medya aracılığıyla aktarmaya başladım."

Trabzon'a, Rize'ye, Diyarbakır'a ürün satıyor

Kadınların basit arızalar için servislere ulaşmaya çalıştığını bildiğinden bu yönde sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlara ağırlık verdiğini vurgulayan Kurt, "Sonuçta 45 bin nüfuslu bir ilçenin sınırlarını aştık ve 100 binden fazla takipçiye ulaştık. Ülkenin dört bir yanından bizi takip eden, ürün satın alanlar var. Rize, Trabzon, Samsun, Ankara, Diyarbakır gibi birçok yere beyaz eşya sattım. Sosyal medyada bunu başlatanlardan biri de benim" dedi.

Kurt, Trabzon'un yaylasına kadar ürün sattığını belirterek, "Trabzon'da bir eve ürün gönderdim, 7. kata ürün çıkmadı buradan vinç organize ettik ürünü çıkarttık. Ürünü benden aldıklarında her türlü muhatabı benim. Evlerindeki kızları, bacıları, anneleri benim. Çözüm üretmesi gerekenler teknik ekip ama bana güvendikleri için beni arıyorlar. Dolap aldınız eve sokamıyorsunuz. Tüketici servise değil benim söylediklerime ikna oluyor. Servisle aynı şeyi söylüyorum onlara değil bana inanıyorlar." diye konuştu.

Bazen çamaşır ve bulaşık makinesini kendisinin sırtlayıp tüketiciye götürdüğünü, yaz aylarında tarlada ürün hasat ettiğini anlatan Kurt, "Sırtımda yükle merdiven bile çıktım. Çalıştım, çabaladım ama hiç şikayetçi değilim" ifadesini kullandı.

Balayı tatili hediye ediyor

Beyaz eşyayı kendisinden alanlara hediyeler verdiklerini dile getiren Kurt, şöyle devam etti:

"Yaz ayları geldi çeyiz sezonu başladı. Düğün sezonu olduğu için İznik'te bir bungalov ve taş evlerin olduğu bir tesiste balayı tatili hediye edelim diye kararlaştırdık. Bizden belli miktarda ürün alanlara balayı hediye ediyoruz. İlla evlenecekler değil evin ihtiyacını aldı bir çift gidip bir gün orada dinlenebilir. Benzer kampanyalarla satışlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Rakibimiz yok, kendi işimize bakıyoruz."

Ev kadınları için pratik bilgiler

Sosyal medya hesabından evlerde kadınlara yönelik kısa pratik bilgiler veren Kurt, şu önerilerde bulundu:

"Derin dondurucular genelde karlanma yapar. Kadınlar nasıl temizleyeceklerini soruyorlar çünkü ürünler var bozulmamalı. Öncelikle içindeki yiyecekleri çıkartın, bir kovaya ya da geniş bir tencereye koyun ağzını kapatın. Bir saatte erimez. İçine sıcak su konulmuş tencereyi derin dondurucu içine yerleştirin. Tencerede sıcak su olduğunda tabana zarar vermemesi için altına mutlaka katlanmış şekilde havlu koyun. Dolabın kapağını kapatın en fazla yarım saatte karlar çözülecektir.

Bulaşık makinelerinde parlatıcı yerine kesinlikle sirke kullanmayın. Yüzde 99 zarar verir kazanı delebilirsiniz.

3'ü bir arada tabletler var. Bunu kullanıyorum diye tuz ve parlatıcıyı ihmal etmeyin. Tuz ve parlatıcınız mutlaka makinenizde olmalı."

Buna benzer onlarca pratik bilgiye kadınların sosyal medyalarından ulaşabileceklerini anlatan Kurt, başarılı çalışmasıyla bayisi olduğu beyaz eşya firmasında diğer mağazalara ve çalışanlara örnek gösterildiğini söyledi.

Kadınlara mücadele etmelerini imkanları varsa kendi işinin patronu olmalarını öneren Kurt, "Ben çok istiyordum, mücadele ettim ve başardım. Girişimci olmak isteyenlere destekler de var." dedi.

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