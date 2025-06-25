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İdrarında kan gördü; Erken teşhisle mesane tümöründen kurtuldu

Eşine refakat ederken idrarında kan fark eden 47 yaşındaki Fatih Güzeloğlu, şikayetini önemseyerek doktora başvurdu. Erken teşhisle mesane tümöründen kurtuldu. Uzmanlar, ağrısız kanamaların ciddiye alınmasını öneriyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2025 09:43, Son Güncelleme : 25 Haziran 2025 09:46
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İdrarında kan gördü; Erken teşhisle mesane tümöründen kurtuldu

47 yaşındaki Fatih Güzeloğlu, eşine refakat ederken idrarında kan fark etti ve doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda mesane tümörü teşhisi aldı. Erken teşhis sayesinde büyük bir riskten kurtulan Güzeloğlu, sağlığına kavuştu.

Bu süreçte uygulanan lazerle enükleasyon yöntemiyle hem tanı hem de tedavi aynı seansta başarıyla gerçekleştirildi. Özellikle ağrısız ve pıhtılı kanamaların ciddiye alınması gerektiği vurgulandı. Tedavi sonrası düzenli kontrollerin önemi de uzmanlar tarafından belirtildi.

Hastalığın Fark Edilme Süreci

Hüseyin Fatih Güzeloğlu, "Halı sahada maç yaptıktan sonra idrarımda zaman zaman kan fark ediyordum ama yorgunluktan olur diye önemsemedim. Eşimin böbrek taşı tedavisi için hastaneye geldiğimizde, ben de bir muayene olayım dedim. Hasan Hüseyin hocamız hemen tetkiklerimi yaptı. Tomografi sonucunda mesanemde bir tümör olduğu ortaya çıktı" dedi.

Tedavi ve Sonrası

  • Tümörün kötü huylu olduğu öğrenildikten sonra hızla ameliyata alındı.
  • Bir gece hastanede kaldıktan sonra ertesi gün taburcu oldu.
  • Üç ay sonraki kontrol operasyonunda her şey temiz çıktı.
  • Sigara kullanımını bırakmaya çalıştığını belirtti.

Uzman Görüşü ve Tedavi Yöntemi

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Hüseyin Tavukçu, "Hastamız, idrarda gözle görülür ve ağrısız kanama tarif ediyordu. Üstelik yoğun sigara kullanımı da vardı. Bu tür vakalarda zaman kaybetmeden tomografi çekeriz. Nitekim mesanede 1.5 santimetrelik bir tümör saptadık. Karnabahar gibi yayılmış tümör dokusunu lazerle kökünden temizledik. Bu hem daha az kanamalı bir işlem hem de patoloji açısından net sonuç veren bir tekniktir. Tümör, yüzeysel tabakadaydı, derine inmemişti. Bu bizim için olumlu bir haberdi" dedi.

Kontrol Sürecinin Önemi

  • Üçüncü ayda yapılan endoskopide tümör nüksü görülmedi.
  • Bundan sonra hasta altı ayda bir düzenli takiplere gelecek.
  • Mesane tümörlerinde nüks riski yüksek olduğu için periyodik kontrol çok önemli.


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