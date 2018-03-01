Diyanet'teki torpil, bir dilekçeyle Başkanlığa iletildi

Diyanet İşleri Başkanlığının personel alımı için yapılan sözlü sınavlarda yaşananlar bir komisyon üyesi tarafından, Başkanlığa bildirildi.

Dün, memurlar.net'te yayımlanan haberde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilana çıktığı 9 bin 500 sözleşmeli personel alımına yönelik mülakatlarda yaşanan torpil iddialarına yer vermiştik.

Duyarlı olacağını tahmin ettiğimiz Başkan Ali Erbaş, beklentilerimizin tersine sessiz kalmayı tercih etti.

Dün yayımlanan haberde, sorunun sistemden kaynaklandığını ve sorunun çözümü için mülakatın yapılacaksa bile Geçti-Kaldı şeklinde yapılması gerektiğine yer verilmişti.

Bugün ise Bursa'daki mülakatlara ilişkin olarak, bir komisyon üyesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına yazılan dilekçeye yer veriyoruz. Dilekçede yer aldığı üzere, komisyonda yer alan ve hafız olmayan bir üye kendi kafasına göre adaylara mülakat puanı vermiştir.

Bir kez daha belirtmek gerekmektedir ki, mülakatlar olacaksa, Geçti- Kaldı şeklinde olmalı veya mülakatlar personel alım işlemleri öncesine alınmalıdır. Ayrıca adayların kalbinde en ufak bir şüphe olmaması için mülakalar sesli ve görüntülü kayıt altına alınmalıdır.

Diyanet'e girmek isteyen hiçbir aday, bir komisyon üyesinin insafına bırakılmamalıdır.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığına yazılan dilekçe

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