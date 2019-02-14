1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, SHÇEK kapsamında kendi bünyesine atanan personelden öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanları öğretmen olarak atayacak

Milli Eğitim Bakanlığı; bağlı okul/kurumlarında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında istihdam edilen personelden aynı Kanunun geçici 16'ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 27/03/2018 tarihinde öğrenimleri itibarıyla öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanların Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına öğretmen olarak atayacak
 14 Şubat 2019 00:18
Yazdır
MEB, SHÇEK kapsamında kendi bünyesine atanan personelden öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanları öğretmen olarak atayacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışında istihdam edilen personelden aynı Kanunun geçici 16'ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 27/03/2018 tarihinde öğrenimleri itibarıyla öğretmen olarak atanma yeterliliğine sahip olanların Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına öğretmen olarak atanmak üzere yapılacak çalışma için bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu doğrultuda;

1. Bu işlemlerin Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İstihdam Edilen Personele (Aylıksız izinde olanlardan 30 Eylül 2019 tarihi itibarı ile göreve başlayacak olanlar da dahil olmak üzere) duyurulması,

2.Bu kapsamda başvuran personelin öğretmenliğe atanmaya esas lisans mezuniyet bilgilerinin mebbis sistemine eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi,

3.Lisans mezuniyeti itibarıyla 27/03/2018 tarihinde öğretmen olarak atanabilecek durumda olanların bilgilerinin ekli tabloya eksiksiz olarak işlenmesi, (Not: Öğretmen olarak atanmaları 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanların pedagojik formasyon öğrenim mezuniyet tarihinin de 27/03/2018 tarihi veya daha öncesinde olması gerekmektedir.)

4.Ekli tablo ile birlikte personelin öğretmenliğe atanmaya esas belgelerinin (lisans mezuniyet diploması, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi, pedagojik formasyon belgesi v.s) en geç 22/02/2019 tarihine kadar Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru ve atama işlemleri tablo ve belgelerin Bakanlığımıza ulaşmasına müteakip yapılacak değerlendirme sonrasında ileri bir tarihte yayımlanacak duyuru doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

İşte o yazı ve eki tablo;

Ahmet KANDEMİR
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, Proje Okullarına Yönetici ve Öğretmen atama duyurusuna çıktı
11 Şubat 2019 00:05		 MEB'den öğrencilerin zorunlu nedenlere dayalı nakil ve geçişleri hakkında yazı
11 Şubat 2019 00:03
Özel eğitim destek eğitimi öğretici yetiştirme kursu başlıyor
11 Şubat 2019 00:02		 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri pazar günü çalışabilir mi?
04 Şubat 2019 00:08
MTSK uygulama sınavı görevlendirmeleri nasıl yapılıyor?
04 Şubat 2019 00:07		 Öğrenci nakil ve geçişleri şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılacak
04 Şubat 2019 00:06
MEB'den ders kitabı ihtiyacının belirlenmesi yazısı
04 Şubat 2019 00:05		 MEB'den ders seçimi yazısı
04 Şubat 2019 00:04
12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyelerinin kurulum hazırlıkları başladı
04 Şubat 2019 00:03		 MEB'den kontenjan girişi ve kayıt alanlarının belirlenmesi yazısı
04 Şubat 2019 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kamu kurumlarının misafirhanelerinden rahatlıkla yararlanabiliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Birlikte yaşadığı kadını rehin alıp bir polisi şehit etti
İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecek
Adalet Bakanı: Af değil, infaza ilişikin teklifimiz söz konusu
Askerlik süresi diploma türüne göre belirlenecek
İdare Mahkemesi'nden OHAL Komisyon Kararına İptal Kararı
Hatalı 13 soruya 1000 polisten doğru cevap
100 bin işçiye kadro umudu
İşte FETÖ'cülerin kaçış rotası!
Lise müdür yardımcısı kadını, eski eşi öldürdü
Çalışan maaşının yüzde 50'sini devlete vergi olarak ödüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dillendirmek 2
Diploma türüne göre askerlik 2
Biz de seni bekliyorduk. 2
erciyes 1
kasa 2
sabim 1
batıl inanç 3
Göbeklitepe 6
Ne kadar çok şeyi bilmediğini bilmeyen insanlar 2
baba 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 İşçi Alacak
Uzman Tabip, Tabip, Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi ve Eczacı Atama Kurası İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversiesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Silifke SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Batman Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam