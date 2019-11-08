POMEM ilanlarına başvuruda; şehit yakını, askerlik, siyasi parti üyeliği değişikliği
|08 Kasım 2019 14:40
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Polisliğe başvuruda esas alınan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı.
SADECE ŞEHİT EMNİYET PERSONELİ DEĞİL TÜM ŞEHİTLERİN EŞ VE ÇOCUKLARI KAPSAMA ALINDI
Yapılan düzenlemeyle, "Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları" kontenjanından başvurabilenlerin kapsamı genişletildi. Daha önce sadece Emniyet personeli olup da şehit olan veya vazife malulü olanların eş veya çocukları bu kapsamdan başvuru yapabiliyordu.
Yeni düzenlemeyle,
1- Emniyetin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarının yanı sıra
2- Erbaş, er, geçici veya gönüllü köy korucularınından malulluk aylığı bağlananların eş ve çocukları
3- Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olurken hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlerin eş ve çocukları da
"Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları" kontenjanından başvurabilecek.
POMEM'lerde şehit yakınlarına yönelik olarak yapılan değişikliğin aynısı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine, PAEM, PMYO ile çarşı ve mahalle bekçiliğine girişte yapılmıştır.
SİYASİ PARTİYE ÜYELİĞİNDE TARİH DEĞİŞTİ
Önceki düzenlemede, POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda "Başvuru tarihi" itibariyle herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmaları isteniyordu. Yeni düzenlemeye göre, "başvuru tarihi" değil "geçici kayıt tarihi" itibariyle bu beyan sunulacaktır.
POMEM'E BAŞVURU SIRASINDA ASKERDE OLMAMAK
POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar arasına "askerde olmmamak" maddesi eklenmiştir. İşte o düzenleme:
"l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibarıyla 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunmamak."
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