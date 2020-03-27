Sumak, koronavirüs için faydalı mı?
|27 Mart 2020 07:03
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Yemeklerde kullanılan bir baharat olan sumağın bakteriler üzerinde etkili olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesinden Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Yeşilada "Bu bitki ile Güneydoğu Anadolu Bölgemizde gargara yaparlar; ishalde, diş eti kanamalarının durdurulmasında kullanırlar. Polifenol bakımından zengin olan bu bitkinin mikroorganizmaları büzücü ve çoğalmasını engelleyici etkisi vardır.
Dolayısıyla mikroorganizmaların rahat çalışmasını engeller. Mantık yürüttüğünüzde virüsün girişini engellemesi de söz konusu olabilir. Ancak bu konuda yapılmış bir çalışma ve bilimsel bir kanıt yok. Bakterileri öldürüyor ama virüsü öldürüp öldürmediği üzerinde çalışma yapılması gerekir" dedi. Prof. Dr. Yeşilada sumağın aşırı tüketiminin kabızlığa sebep olabileceğini de sözlerine ekledi.
Ziyneti Kocabıyık
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