1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme

İçişleri Bakanlığı POMEM sınavlarını kazandıktan sonra sağlık şartlarını yerine getiremediği için ilişiği kesilen öğrenciler için düzenleme yaptı. İlişiği kesildikten sonra 1 yıl içerisinde sağlıklarının düzeldiği yönünde sağlık raporu alanlar, eğitim öğretime kaldığı yerden devam edebilecek
 23 Ocak 2021 11:10
+Aa- Yazdır
Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme

POMEM fiziki yeterlik sınavı ile mülakat sınavından başarılı olan ancak geçici kayıt sırasında haklarında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar için yeni bir düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre;
1- İlişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde,
2- Bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde,
3- Başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM'lere planlamaları yapılır.

Ancak yapılan düzenlemeyle ilgili olarak yönetmeliğe geçici madde konulmamıştır. Bu haliyle yapılan düzenleme, bugünden sonra yapılacak işlemleri kapsayacaktır.

İşte 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM'lere planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir."
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi
23 Ocak 2021 00:28		 3 Belediye toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
22 Ocak 2021 16:32
Rektör yardımcısının kızı sözlü sınavda birinci oldu mu?
22 Ocak 2021 14:00		 Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!
22 Ocak 2021 00:02
İBB, itfaiye eri sınavına katılacak adayları açıkladı
21 Ocak 2021 17:15		 TKGM, olmayan güvenlik soruşturmasını talep ediyor
21 Ocak 2021 16:10
Diyanet, personel alımında sözlü sınav yerlerini açıkladı
21 Ocak 2021 15:33		 2020/2 KPSS atamalarında örnek belge istemi
21 Ocak 2021 15:24
2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
21 Ocak 2021 14:50		 Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
21 Ocak 2021 10:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in annesi vefat etti11:53 - Bakanlık düğmeye bastı, riskli yapılar kiraya verilemeyecek11:49 - Bazı uygulamalar ile emeklilik yaşı öne çekilebiliyor11:45 - Yeni inşa edilecek binalara 'yağmur suyu toplama sistemi' kurulacak11:39 - Bakan Selçuk, koruyucu aile sayısının 6 bini aştığını bildirdi11:35 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Okyay'dan 'rehavete kapılmayalım' uyarısı
11:21 - 'Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar bölünmüş bir yol ağına sahip olduk'11:20 - Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de 114 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor11:19 - Türk-İş, iş kollarına göre Kovid-19 vaka sayılarının açıklanmasını istiyor11:10 - Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme11:06 - Emniyet, Sahil Güvenlik ve Jandarma'dan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı11:04 - Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi
11:01 - Yeni nesil 3 Fırtına obüsü Akar'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi10:52 - Meteoroloji kar için tarih verdi10:49 - Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı10:45 - Pfizer-BioNTech'ten sonra AstraZeneca da aşıyı yetiştiremiyor10:33 - Yüz yüzenin ilk adımı: 8. ve 12. sınıflara hafta sonu özel izin
10:29 - Ağrı'da termometreler sıfırın altında 32 dereceyi gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Meteoroloji kar için tarih verdi
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
Adalet Bakanlığı'na 3 üst düzey atama yapıldı
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
Kenan Evren tabloları elde kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halkın çok tükettiği balıklar 8
Hokka burun 3
göç 1
Eriyen bina 2
dedenin isminin bebeğe konması 6
Kendisine kıyafet dikmek 1
idal'e notlar 1
kıygaşa 1
hayatımızı kolaylaştıran insanlar 3
pandemide eğitimin uçması 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam