İphone 6 Vintage Ürünler Listesine Alındı
Apple şimdi iPhone 6'yı "vintage" ürünler listesine ekledi. Yani iPhone 6 artık resmi Apple desteği almayacak.
-
Teknoloji devi Apple, iPhone 6?nın artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı. Apple'ın tanımına göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) sayılıyor.
-
Bununla birlikte şirket, 7 yıla kadar eski ürünleri için hala parça ve onarım hizmetleri sunuyor. Ancak, ilginç bir şekilde, daha büyük iPhone 6 Plus, iPhone 6'dan önce zaten eski bir ürün olarak kabul ediliyordu. Bunun nedeni, Apple'ın iPhone 6 Plus'ın üretimini tamamen durdurduktan sonra bazı bölgelerde 4,7 inç ekrana sahip iPhone 6'yı daha uzun süre satmaya devam etmesiydi.
-
Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, Eylül 2014'te iOS 8 ile tanıtıldı. 2019'da cihazların kullanımı için sonraki bir sürümünü gerektiren iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle kullanımdan kaldırıldı.
-
Buna rağmen Apple, yalnızca iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ı değil, aynı zamanda iPhone 5'leri de içeren iOS 12 çalıştıran cihazlar için güvenlik yamaları sağlamaya devam ediyor.
-
Diğer taraftan iPhone 6, Retina HD ekran, tek bir 8 megapiksel arka kamera ve 1 GB RAM'e sahip 64 bit A8 çip ile donatıldı. iPhone 6 Plus da benzer bir donanıma sahip ancak Full HD ekrana ve optik stabilizasyona sahip arka kameraya da içeriyor. İki model de aynı zamanda NFC ve Apple Pay'e sahip ilk iPhone'lardı.
-
Bu yılın başlarında Apple, eski ürünler listesine Touch Bar özellikli birinci nesil MacBook Pro'yu da ekledi.
-
APPLE'IN VİNTAGE LİSTESİ'NDE HANGİ İPHONE'LAR VAR?
iPhone 4 (8GB) iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6s (32GB) iPhone 6s Plus (32GB)
-
DÜNYA ÇAPINDA ESKİ KABUL EDİLEN İPHONELER
iPhone iPhone 3G (China mainland) 8GB iPhone 3G 8GB, 16GB iPhone 3GS (China mainland) 16GB, 32GB iPhone 3GS (8GB) iPhone 3GS 16GB, 32GB iPhone 4 CDMA iPhone 4 CDMA (8GB) iPhone 4 16GB, 32GB iPhone 4 GSM (8GB), Black iPhone 4S iPhone 4S (8GB)