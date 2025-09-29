Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı

Yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kurumaya başlamasını üzülerek dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyeye düştüğünü açıkladı. Bozbey, Bursa'nın 6 günlük suyu kaldığını söyledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 14:29, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 14:30
Yazdır
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan su sıkıntılarıyla ilgili alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını ifade eden Bozbey, şunları söyledi:

250 metrelere indi

- Şu anda ise, yüzde 50'si Doğancı ve Nilüfer barajından, yüzde 15'i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35'i ise 155 adet derin su kuyularından karşılanmaktadır. Zaman zaman bu kuyular, kapanıyor. Biz hemen yenisini yakın bir yerine açmak için girişimde bulunuyoruz. Yer altı su seviyesi, 250 metrelere indi. Bu aslında Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir.

85 liraya yükseldi

- Doğancı Barajında doluluk oranımız, yüzde 6,81 iken, Nilüfer'de ise '0'dır. Ama Çınarcık Barajı yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranı ise, yüzde 3,34 olduğunu üzülerek belirtiyorum. Bursa'nın günlük su tüketimi, 525 bin metreküptür. Oldukça fazladır. Şuanda da 30 büyükşehir içerisinde fiyat konusunda, 23 veya 24'üncü sıralardayız. Maliyetimiz bugün çok yukarılarda. Aşağı-yukarı 1 metreküpün maliyeti 85 liraya kadar yükseldi.

Tünel yapmamız gerekiyor

- 105 milyon metreküp gerekiyor. Bursa'daki su sorununu ortadan kaldırmak için Çınarçık ile Doğancı barajları arasındaki tüneli yapmamız gerekiyor. Uzun süre yaşanmayacak hale gelecektir. Bugün yağmur yağdı diye mutlu oldum. Bugün baypas hattı devrede olmasaydı. Eylül başı itibariyle su kesintileri olacaktı. Ancak Eylül ayının sonuna geldik. Halen su kesintileri yaşamadık.

Bir çözüm bulmak zorundayız

- Bursalıların da tasarruf etmesi etkili oldu. Ancak, yağmur etkili olmaz ise, 6 günlük suyumuz kaldı. Bursa'nın kullandığı su 25 santimetre barajdaki suyu azaltıyor. Bugün yağan yağmur, eğer 25 santimetre dolumu sağlarsa, stabil olarak kalacak. 25 santimetrenin üzerinde gelmesi, suların kesileceği gün sayısını öteleyecektir. Biz çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapacaksak, bunu da çıkar açıklarız. Biz baypas hattını yapmasaydık. Çok daha erken bu su kesintisini yapmış olacaktık.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber