Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşanan su sıkıntılarıyla ilgili alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığını ifade eden Bozbey, şunları söyledi:

250 metrelere indi

- Şu anda ise, yüzde 50'si Doğancı ve Nilüfer barajından, yüzde 15'i Uludağ pınar kaynaklarından, yüzde 35'i ise 155 adet derin su kuyularından karşılanmaktadır. Zaman zaman bu kuyular, kapanıyor. Biz hemen yenisini yakın bir yerine açmak için girişimde bulunuyoruz. Yer altı su seviyesi, 250 metrelere indi. Bu aslında Bursa ovasının ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesidir.

85 liraya yükseldi

- Doğancı Barajında doluluk oranımız, yüzde 6,81 iken, Nilüfer'de ise '0'dır. Ama Çınarcık Barajı yüzde 50 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani 75 milyon metreküp civarında su var. Ortalama doluluk oranı ise, yüzde 3,34 olduğunu üzülerek belirtiyorum. Bursa'nın günlük su tüketimi, 525 bin metreküptür. Oldukça fazladır. Şuanda da 30 büyükşehir içerisinde fiyat konusunda, 23 veya 24'üncü sıralardayız. Maliyetimiz bugün çok yukarılarda. Aşağı-yukarı 1 metreküpün maliyeti 85 liraya kadar yükseldi.

Tünel yapmamız gerekiyor

- 105 milyon metreküp gerekiyor. Bursa'daki su sorununu ortadan kaldırmak için Çınarçık ile Doğancı barajları arasındaki tüneli yapmamız gerekiyor. Uzun süre yaşanmayacak hale gelecektir. Bugün yağmur yağdı diye mutlu oldum. Bugün baypas hattı devrede olmasaydı. Eylül başı itibariyle su kesintileri olacaktı. Ancak Eylül ayının sonuna geldik. Halen su kesintileri yaşamadık.

Bir çözüm bulmak zorundayız

- Bursalıların da tasarruf etmesi etkili oldu. Ancak, yağmur etkili olmaz ise, 6 günlük suyumuz kaldı. Bursa'nın kullandığı su 25 santimetre barajdaki suyu azaltıyor. Bugün yağan yağmur, eğer 25 santimetre dolumu sağlarsa, stabil olarak kalacak. 25 santimetrenin üzerinde gelmesi, suların kesileceği gün sayısını öteleyecektir. Biz çözüm bulmak zorundayız. Su kesintisi yapacaksak, bunu da çıkar açıklarız. Biz baypas hattını yapmasaydık. Çok daha erken bu su kesintisini yapmış olacaktık.



