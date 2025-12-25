Futbolda FETÖ soruşturması: 4 isim ifadeye çağırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "2011 Yılında Futbolda Şike Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal ifadeye çağırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 11:50, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 12:10
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında dört kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında eski Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Koç'un şikayetçi olduğu iddia edildi.
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alınan isimler şunlar:
- Lutfi Arıboğan
- Ahmet Gülüm
- İlhan Helvacı
- Ebru Köksal
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.