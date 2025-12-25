Türkiye'de geçen yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 45 bin 777 lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "iş gücü maliyeti istatistikleri"ni açıkladı. 2004 yılından bu yana 4 yıllık periyotlarla anket verilerine dayalı olarak üretilen istatistik, 2020 referans yılı ile ilk kez idari kayıt verileri kullanılarak hazırlandı.

İstihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla üretilen istatistiklere göre geçen yıl aylık ortalama iş gücü maliyeti 45 bin 777 lira oldu.

Finans ve sigorta faaliyetleri, 119 bin 868 lirayla aylık ortalama iş gücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör olarak belirlendi. Bu sektörü, 94 bin 96 lira ile bilgi ve iletişim, 67 bin 397 lira ile eğitim izledi.

İnşaat ise 26 bin 47 lirayla aylık ortalama iş gücü maliyetinin en düşük olduğu sektör olarak tespit edildi. Bu sektörün ardından 29 bin 460 lirayla konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve 30 bin 929 lirayla ile gayrimenkul faaliyetleri geldi.

Brüt kazancın payı yüzde 85,7

Brüt kazancın iş gücü maliyeti içindeki payı yüzde 85,7 oldu. Brüt kazancı, yüzde 13,9 ile sosyal güvenlik ödemeleri takip ederken diğer iş gücü maliyetlerinin payı yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Çalışılan süreler için yapılan ödemeler yüzde 78,4 ile kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemelerin payı yüzde 9,9 olarak gerçekleşirken çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 8,6 olarak belirlendi. Ayni ödemelerin kazanç içindeki payı yüzde 2,7 iken tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçti.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 84,3 ile zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,7 oldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı ise yüzde 15 olarak hesaplandı.