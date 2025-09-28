Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek ses müzikten çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Çarşı Mahallesi'nde F.B. (22) ve Dilara Y. (24) araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olan S.S. (33) tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y.'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DİLARA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen F.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.S.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



