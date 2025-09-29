Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

İçişleri Bakanlığı, bugün İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak nedeniyle vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, yurt genelinde kuzeybatı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağışlara dikkat çekti.

İç Ege'de kuvvetli yağış

Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeybatısında akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz'de yerel sağanak

Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Bakanlık, vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

