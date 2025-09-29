Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, yurt genelinde kuzeybatı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağışlara dikkat çekti.

İç Ege'de kuvvetli yağış

Öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeybatısında akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale'nin kuzeyinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Orta Karadeniz'de yerel sağanak

Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Bakanlık, vatandaşlara şu uyarıyı yaptı:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."