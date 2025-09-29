Erdoğan açıkladı: TOKİ kiralık konut uygulamasını hayata geçirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekişde:

Değerli arkadaşlar 3 haftalık aradan sonra yaptığımız kabine toplantısında gündemimizde yine iç ve dış politikaya dair kritik konular vardı. bunlara geçmeden önce sizlere son 3 haftada gerçekleştirdiğimiz önemli programlarımızın kısa bir özetini yapmak istiyorum.

"Katar'la dayanışmamızı göstermek açısından da manidardı"

15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldık.

Orada Filistin'in yanı sıra Lübnan, Yemen, İran, Suriye ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Ziyaretimiz dostumuz, kardeşimiz ve müttefikimiz Katar'la dayanışmamızı göstermek açısından da manidardı.

17 Eylül'de ise Dışişleri Bakanlığı'mızın yeni yerleşkesinin temellerini attık. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan proje ile hariciye teşkilatımızı 334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip modern işlevsel ve çevre dostu bir yerleşke kavuşturacağız.

18 eylül'de şehit yakınlarımız gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenini icra ettik. Çektiğimiz kurallarla 630 kardeşimizin daha kamuya atamasını yaptık. Kamu kurumlarımızda istihdam ettiğimiz şehit yakını gazi ve gazi yakını sayımız 51 bin 947'ye yükseldi.

Yeni atamalarımızı bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor göreve başlayan kardeşlerime yüce Allah'tan başarılar diliyorum.

"Kooperatiflerimiz için yeni müjdelerimizi paylaştık"

19 Eylül'de Türkiye Kooperatifler buluşmasında 2025-2029 Türkiye kooperatifçilik strateji ve eylem planının tanıtımını yaptık. Buluşmada kooperatiflerimiz için yeni müjdelerimizi paylaştık. Geçtiğimiz yıl kooperatiflerimizin yararlanabileceği destek kalemlerinde iki kat artış yapmıştık. Bu yıl destek tutarını iki buçuk katına çıkarttık. Aynı şekilde makine ekipman ve demirbaş alım desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya sergi ve fuar katılım desteklerini 60 bin liradan 150.000 liraya yükselttik.

Nitelikli personel istihdamı desteğini ise bir kişi için yıllık 204 bin liradan 266 bin liraya 2 kişi için 408 bin liradan 532 bin liraya çıkardık. Bunların da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlar milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST'in 13'üncüsü 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk havalimanında düzenlendi.

19 Eylül Cuma günü TEKNOFEST' 2025'i ziyaret ederek gençlerimizin coşkusuna ortak olduk eserleri ile fikirleriyle projeleri ile Türkiye'nin İstikbal yürüyüşüne eşlik eden genç arkadaşlarımın tamamını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

"Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz"

İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur.

İŞKUR Gençlik Programı Kontenjanını 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz.

Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor.

Filistin'i tanıyan ülke sayısının 158'e ulaşmasından, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük memnuniyet duyuyoruz.

Yolsuzluk soruşturmalarından iyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun koltuğunu korumak uğruna bölgeyi, dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor.

Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz.

(Birleşik Krallık ve Fransa) Her ne kadar gecikmiş de olsa Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması fevkalade önemlidir.

Düne kadar 'bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den' diyen vicdansızların, bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur.

Ne küresel Siyonist lobinin baskılarına 'eyvallah' ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz.

Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konulmasının esas sebebi kararlı duruşumuzu çok net ortaya koymamızdır.

Muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri karşısında tavrımız yıllardan beri değişmemiştir. 86 milyonun emanetini taşıyoruz, yükümüz de vazifemiz de çok ağır.

"Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik"

Aziz milletim değerli basın mensupları New York'taki yoğun temaslarımızın ardından Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın davetine icabetle Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdik.

25 Eylül'de Beyaz Sarayda Sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli, içerikli bir görüşmemiz oldu.

İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayi konuları başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık.

Sayın Trump'ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi İsrail'in artan saldırganlığı Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler gündemimizin üst sırasındaydı.

Siyasetçisi ve gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmesidir.

Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, Türkiye, sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine bugün sahip olamazdı.

Biz, dış politikadan ulaştırmaya, enerjiden savunma sanayine, turizmden sağlığa her hamlemizi müzmin muhalefete rağmen başardık.

Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum.

Uçak almak muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez. İhtiyacı belirleyecek, planlama yapacak, müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız.

Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz.

"500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz"

Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız.

Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak. Dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizde vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimize paylaşacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

2025 yılı için Sağlık Bakanlığımıza 37 bin yeni personel tahsis etmiş, 19 bininin personel alımını gerçekleştirmiştik. Şimdi 18 bin personel için daha ilana çıkıyoruz.

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 20 bin personel alım sürecini başlatmıştık. Şimdi de 1000 hakim-savcı yardımcısı alım sürecini başlatıyoruz