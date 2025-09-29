Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları

Togg T10X ve T10F'in Almanya fiyatları belli oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, rekabette elini Avrupa ile güçlendirmeye resmen başladı. İhracatına bugün başlanan Togg, artık Almanya'da satışa sunuluyor.

Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları da açıklandı. Her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu.

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

Euro NCAP'ten 5 yıldız alan TOGG da ilk etapta bin adet satışa sunulacak. 600'ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek.

TOGG T10X VE T10F ALMANYA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

İşte Trugo uygulaması üzerinden sipariş modeller ve fiyatları...

T10X

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

T10F

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

SIRADAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA

Togg, Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih'teki IAA Mobility 2025'te büyük bir lansman etkinliğine imza atmıştı.

Fuarda, T10X ve T10F'nin Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek 5 yıldız aldığı açıklanmıştı.