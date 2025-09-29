Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Sponsorlu İçerik
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları

Togg'un Almanya'da satışa sunulan T10X ve T10F modellerinin fiyatları belli oldu. Togg, bugünden itibaren Almanya'da satışta.

29 Eylül 2025
Togg T10X ve T10F'in Almanya fiyatları belli oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, rekabette elini Avrupa ile güçlendirmeye resmen başladı. İhracatına bugün başlanan Togg, artık Almanya'da satışa sunuluyor.

Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları da açıklandı. Her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu.

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

Euro NCAP'ten 5 yıldız alan TOGG da ilk etapta bin adet satışa sunulacak. 600'ü yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilecek.

TOGG T10X VE T10F ALMANYA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

İşte Trugo uygulaması üzerinden sipariş modeller ve fiyatları...

T10X

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

T10F

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

SIRADAKİ HEDEF FRANSA VE İTALYA

Togg, Avrupa'nın en büyük otomotiv etkinliği olan Münih'teki IAA Mobility 2025'te büyük bir lansman etkinliğine imza atmıştı.

Fuarda, T10X ve T10F'nin Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek 5 yıldız aldığı açıklanmıştı.

