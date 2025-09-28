Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 ilde gerçekleştirdikleri ziyaretlerle Türkiye'nin her köşesine ulaştıklarını belirtti. Kadınlar, çocuklar, engelliler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek, büyük Türkiye ailesinin gücünü vurguladı. Bakan Göktaş, hizmetlerin her vatandaşa ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Giriş : 28 Eylül 2025 23:03, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 23:05
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Büyük Türkiye ailemizle kurduğumuz gönül köprülerini sağlamlaştırmak, hizmetlerimizi her vatandaşımıza ulaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin "81 il, tek yürek, tek aile..." paylaşımda bulundu.

Ülkenin her köşesine, her hanesine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Her ilimizde kadınlarla, ailelerimizle, çocuklarımızla, engellilerimizle, büyüklerimizle, şehit yakını ve gazilerimizle bir araya geldik. Her yolculuğumuzda bir kez daha gördük ki ailemiz en büyük gücümüz, ailemiz geleceğimiz! Büyük Türkiye ailemizle kurduğumuz gönül köprülerini sağlamlaştırmak, hizmetlerimizi her vatandaşımıza ulaştırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Milletimizle el ele daha güçlü hikayeler yazmaya devam edeceğiz."


Göktaş'ın paylaşımında, ziyaretlere ilişkin video da yer aldı.

