Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin yeni personel alımı kapsamında 2 bin 753 sürekli işçi alınacağını açıkladı. İşçi alımı ilanı önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kapsamda 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.
Memişoğlu, ayrıca 15 bin 247 sözleşmeli personel alımının da ÖSYM üzerinden yayımlanacak kılavuzla gerçekleştirileceğini belirtti. İşçi alımı için süreç İŞKUR aracılığıyla yürütülecek ve başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.
Bakan Memişoğlu, yapılacak alımların ülkeye, millete ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) September 28, 2025
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
📌 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı.