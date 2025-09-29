Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kapsamda 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Memişoğlu, ayrıca 15 bin 247 sözleşmeli personel alımının da ÖSYM üzerinden yayımlanacak kılavuzla gerçekleştirileceğini belirtti. İşçi alımı için süreç İŞKUR aracılığıyla yürütülecek ve başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.

Bakan Memişoğlu, yapılacak alımların ülkeye, millete ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.