Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
TBMM yeni yasama yılına 5G hızında internetle girecek
Kütahya'da 13 dakikada iki ayrı deprem
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
Sağlık

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin yeni personel alımı kapsamında 2 bin 753 sürekli işçi alınacağını açıkladı. İşçi alımı ilanı önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 09:06, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 09:06
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kapsamda 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Memişoğlu, ayrıca 15 bin 247 sözleşmeli personel alımının da ÖSYM üzerinden yayımlanacak kılavuzla gerçekleştirileceğini belirtti. İşçi alımı için süreç İŞKUR aracılığıyla yürütülecek ve başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.

Bakan Memişoğlu, yapılacak alımların ülkeye, millete ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

