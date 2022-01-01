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Yararlı Diye Tükettiğimiz Bu Baharata Dikkat!

Yararlarını okuyup bir dönem sıklıkla kullandığımız tarçının bir farklı versiyonunun zararlarını duyunca çok şaşıracaksınız.

  1. Tarçın baharatı, ağacın gövde ve dal kabuklarının sıyrılıp kalan iç kısımlarının kurutulup öğütülmesi ile elde edilir. Yararlarını okuyup bir dönem sıklıkla kullandığımız tarçının bir farklı versiyonunun zararlarını duyunca çok şaşıracaksınız. Şekil olarak rulo halinde de kullanılan tarçında dikkat etmemiz gereken hususları sizler için derledik. Peki Tarçının zararları nelerdir? Tarçının gerçeğini nasıl anlarız. İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında...

    Tarçın baharatı, ağacın gövde ve dal kabuklarının sıyrılıp kalan iç kısımlarının kurutulup öğütülmesi ile elde edilir. Yararlarını okuyup bir dönem sıklıkla kullandığımız tarçının bir farklı versiyonunun zararlarını duyunca çok şaşıracaksınız. Şekil olarak rulo halinde de kullanılan tarçında dikkat etmemiz gereken hususları sizler için derledik. Peki Tarçının zararları nelerdir? Tarçının gerçeğini nasıl anlarız. İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında...

  2. Kokusunun keskin kuvvetli ve uzun süreli olamasıyla dikkat çekmektedir. Birçok tatlı, kahve gibi alanlarda da çeşni olarak kullanılmaktadır.

    Kokusunun keskin kuvvetli ve uzun süreli olamasıyla dikkat çekmektedir. Birçok tatlı, kahve gibi alanlarda da çeşni olarak kullanılmaktadır.

  3. Defnegillerden olan tarçın gerçek bir antioksidan olarak bilinir. Yüksek tansiyondan birçok hastalığa fayda sağlamasıyla bilinir.

    Defnegillerden olan tarçın gerçek bir antioksidan olarak bilinir. Yüksek tansiyondan birçok hastalığa fayda sağlamasıyla bilinir.

  4. Birçok alanda sağlıklı etki veren tarçının ayırt edilmekte zorlandığı ve Çin tarçını olarakta geçen sahte bir türün olduğu uzmanlar tarafından saptandı.

    Birçok alanda sağlıklı etki veren tarçının ayırt edilmekte zorlandığı ve Çin tarçını olarakta geçen sahte bir türün olduğu uzmanlar tarafından saptandı.

  5. Vücudumuz için sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinlerin yanlış tüketimi sonucu hastalıklara davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? Tıpkı tarçın gibi!

    Vücudumuz için sağlıklı olduğunu düşündüğümüz besinlerin yanlış tüketimi sonucu hastalıklara davetiye çıkardığını biliyor muydunuz? Tıpkı tarçın gibi!

  6. SAHTE TARÇINA DİKKAT! Kış aylarında sıklıkla tüketmeye başladığımız tarçının "Çin tarçını" olarak geçen sahte tarçının, sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunduğu uzmanlar tarafından saptandı. Peki tarçının sahte olduğunu nasıl anlarız?

    SAHTE TARÇINA DİKKAT! Kış aylarında sıklıkla tüketmeye başladığımız tarçının "Çin tarçını" olarak geçen sahte tarçının, sağlık üzerinde olumsuz etkileri bulunduğu uzmanlar tarafından saptandı. Peki tarçının sahte olduğunu nasıl anlarız?

  7. ÇİN TARÇINI İLE GERÇEK TARÇIN KARŞILAŞTIRMASI &#8203;Tükettiğiniz tarçının gerçek olup olmadığını çeşitli yollara bakaran anlayabilirsiniz. Onlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

    ÇİN TARÇINI İLE GERÇEK TARÇIN KARŞILAŞTIRMASI ​Tükettiğiniz tarçının gerçek olup olmadığını çeşitli yollara bakaran anlayabilirsiniz. Onlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

  8. Sahte tarçına göre gerçek tarçının rengi daha açıktır, tadı daha tatlı olmakla birlikte daha hoş kokulu bir aromaya sahiptir.

    Sahte tarçına göre gerçek tarçının rengi daha açıktır, tadı daha tatlı olmakla birlikte daha hoş kokulu bir aromaya sahiptir.

  9. Görünüş açısından daha hafif ve yumuşak dokulu olan seylan ya da gerçek tarçının çevresi daha incedir. Sahta tarçın çubukları ise koyu renkte olup dokuları daha serttir.

    Görünüş açısından daha hafif ve yumuşak dokulu olan seylan ya da gerçek tarçının çevresi daha incedir. Sahta tarçın çubukları ise koyu renkte olup dokuları daha serttir.

  10. &#8203;Birbirine bukadar benzeyen tarçınlar aslında koku açısındanda oldukça farklılık göstermektedir.

    ​Birbirine bukadar benzeyen tarçınlar aslında koku açısındanda oldukça farklılık göstermektedir.

  11. Gerçek tarçının kokusu hafif baharatlı-tatlı ve biraz narenciyeye benzemektedir.

    Gerçek tarçının kokusu hafif baharatlı-tatlı ve biraz narenciyeye benzemektedir.

  12. Sahte tarçının kokusu ise gerçek tarçının kokusuna göre oldukça daha sert ve güçlüdür.

    Sahte tarçının kokusu ise gerçek tarçının kokusuna göre oldukça daha sert ve güçlüdür.

  13. TARÇININ ZARARLARI NELERDİR? Her ne kadar faydaları olsada fazla tüketimde tarçının da vücuda zararları olmaktadır.

    TARÇININ ZARARLARI NELERDİR? Her ne kadar faydaları olsada fazla tüketimde tarçının da vücuda zararları olmaktadır.

  14. New York University Langone Medical Center'a göre tarçın takviyeleri için tipik doz günde 1 ila 4 gramdır.

    New York University Langone Medical Center'a göre tarçın takviyeleri için tipik doz günde 1 ila 4 gramdır.

  15. Fazla tarçın tüketimi esnasında ise kalp atışlarının hızlanması ve nefes alış verişlerinin artması görülmektedir.

    Fazla tarçın tüketimi esnasında ise kalp atışlarının hızlanması ve nefes alış verişlerinin artması görülmektedir.

  16. Tarçın yağı kullanımında kızarıklık, cilt sorunlarına neden olmaktadır.

    Tarçın yağı kullanımında kızarıklık, cilt sorunlarına neden olmaktadır.

  17. Tarçının zararlarına değinen Prof. Dr. Yeşilada, "Tarçında bulunan 'kumarin' adlı madde kanı sulandırdığı için beyin kanamasına neden olabiliyor" dedi.

    Tarçının zararlarına değinen Prof. Dr. Yeşilada, "Tarçında bulunan 'kumarin' adlı madde kanı sulandırdığı için beyin kanamasına neden olabiliyor" dedi.

  18. Uzun süre yüksek dozlarda tüketilirse, kumarin karaciğer hastalıklarına neden olacağı ya da kötüleştireceği bulgularına rastlandığı ileri sürüldü.

    Uzun süre yüksek dozlarda tüketilirse, kumarin karaciğer hastalıklarına neden olacağı ya da kötüleştireceği bulgularına rastlandığı ileri sürüldü.