Yararlı Diye Tükettiğimiz Bu Baharata Dikkat!

Tarçın baharatı, ağacın gövde ve dal kabuklarının sıyrılıp kalan iç kısımlarının kurutulup öğütülmesi ile elde edilir. Yararlarını okuyup bir dönem sıklıkla kullandığımız tarçının bir farklı versiyonunun zararlarını duyunca çok şaşıracaksınız. Şekil olarak rulo halinde de kullanılan tarçında dikkat etmemiz gereken hususları sizler için derledik. Peki Tarçının zararları nelerdir? Tarçının gerçeğini nasıl anlarız. İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında...