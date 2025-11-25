Erdoğan'dan babalara çağrı: Eşlerinize destek olun!
Kırmızı ete son bir ayda 60 TL zam geldi: Yeni zam yolda!

Yurt dışından hayvan ithalatı yapılmasına rağmen et fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Son bir ayda 60 TL zam gelen ette, İstanbul'da kıymanın kilosu semtlere göre 900 TL seviyelerine ulaştı. Piyasada karkas et fiyatlarına 20 TL daha zam bekleniyor.

Yurt dışından hayvan ithalatı yapılmasına rağmen et fiyatlarında artış sürüyor. Son bir ayda et fiyatlarına 60 lira zam geldi.

NTV'ye konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci "Kirasıydı, personeliydi, kemiğiydi siniriydi bunları hesapladığımızda yüzde 50-60 arası bir maliyetimiz var etin üzerinde. Yani bugün karkası 400 liraya aldığımızda kasaba bunun maliyeti ortalama 580-600 lira maliyeti var." dedi.

İstanbul'da fiyatlar semtten semte değişiyor.

Zeytinburnu'ndaki bir kasapta kıymanın kilosu 820 liradan 880 liraya, kuşbaşı et ise 820 liradan 900 liraya çıktı.

Kasap Murat Kocaoğlu "Et ve Süt Kurumu mal getiriyorum diyor ama iç piyasada bir karışıklık oldu. Biz bunları her sene yaşıyoruz. Eskiden yarım kilo ödeyen bir müşteri 200 liralık kıyma alabilir miyim diyor." ifadelerini kullandı.

ŞAP HASTALIĞI FİYATI ETKİLEDİ Mİ?

Besiciler ise özellikle de yem maliyetleri ve şap hastalığından dolayı tedirgin.

Besici Nizami Şahin, "Geçen sene 4-5 liraya aldığımız yemler bu sene 17-18 lira. Bu da ister istemez mal satışında beklemeye alıyor bizi bekleyelim biraz daha fiyat artsın bizi kurtarsın diye. Mesela şaptan dolayı biz bu sene malı çoğaltamadık, korktuk." diye konuştu.

Karkas et fiyatlarına ise 20 lira daha zam gelmesi bekleniyor.

