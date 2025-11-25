Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak 21 Kasım'da motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Gece yarısı 2 lira 44 kuruşluk motorine gelen indirim tabelaya yansıdı.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 54.99 TL

Motorin: 57.07 TL

LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 54.86 TL

Motorin: 56.93 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara:

Benzin: 55.84 TL

Motorin: 58.10 TL

LPG: 27.60 TL

İzmir:

Benzin: 56.18 TL

Motorin: 58.43 TL

LPG: 27.53 TL