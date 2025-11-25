Motorine indirim geldi, gece fiyatlara yansıdı
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısı 2 lira 44 kuruşluk motorine gelen indirim tabelaya yansıdı. 25 Kasım 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2025 08:27, Son Güncelleme : 25 Kasım 2025 09:24
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak 21 Kasım'da motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Gece yarısı 2 lira 44 kuruşluk motorine gelen indirim tabelaya yansıdı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.99 TL
Motorin: 57.07 TL
LPG: 27.71 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 54.86 TL
Motorin: 56.93 TL
LPG: 27.08 TL
Ankara:
Benzin: 55.84 TL
Motorin: 58.10 TL
LPG: 27.60 TL
İzmir:
Benzin: 56.18 TL
Motorin: 58.43 TL
LPG: 27.53 TL