KPSS Türkiye ikincisi İrfan'ın öğretmenlik hayali gerçek oldu

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay Antakya'daki evleri yıkılan ve birçok yakınını kaybeden İrfan Bereket, hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde atanarak büyük sevinç yaşadı.

'ALLAH HERKESE BU DUYGUYU YAŞAMAYI NASİP ETSİN'

Atama sonuçlarının ardından mutluluğunu Editörümüz Fatih Arslan ile paylaşan İrfan Öğretmen, 'Çok çalıştım, çok emek verdim, emeklerimin sonucunda hayalim olan öğretmenlik mesleğine kavuştum Allah atanmak isteyen herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin' dedi.

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Fen Bilimleri alanında Türkiye ikinciliği başarısı elde eden İrfan Bereket, 24 Kasım Öğretmenler Günü açıklanan 15 bin öğretmen ataması sonuçlarıyla Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atandı.

'ÖĞRENCİLERİME KAVUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

2024 KPSS sonuçları sonrası atanmak için 1 buçuk yıl beklediğini dile getiren Bereket şunları kaydetti: 'KPSS Fen Bilimleri Alanında büyük başarı elde edip Türkiye ikincisi oldum, haliyle bir an önce atanmak mesleğime başlamak ve öğrencilerime kavuşmak için sabırsızlanıyorum, çok şükür hayallerim gerçek oldu... Bu süreçte benden desteğini esirgemeyen aileme sonsuz teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'DOĞUM GÜNÜ HEDİYEMİ İLK CUMHURBAŞKANIMIZDAN ALDIM'

Atanma sonuçlarının açıklanacağı güne kadar heyecandan çok uykusuz günler geçirdiğini dile getiren İrfan Öğretmen, şöyle devam etti: 1 yılı aşkın süredir bir tutkuyla bağlı olduğum mesleğimi yapmak ve atanmak için heyecanla bekliyorum. Bu hayalim hem doğum günüm hem de öğretmenler günü olan 24 Kasımda gerçekleşti. Hediyemi de Cumhurbaşkanımızdan atama olarak aldım. Bu sevinci ailemle beraber televizyon karşısında öğrenip sevinç gözyaşları döktük ve şanslıyım ki ismim cumhurbaşkanımızın butona basmasıyla arkadaki ekranda göründü. Böylece birkaç saat beklemeden çabucak okulumu ve atama haberini daha e devlete bakmaya fırsatım olmadan televizyondan öğrendim' diye konuştu.

Göreve başlayacağı il olan Şanlıurfa'ya ilk kez gideceğini ifade eden İrfan Öğretmen, 'Bundan sonraki hedefim gittiğim şehirdeki öğrencilerimin başarı seviyesini yükseltmek onlara faydalı olabilmektir... Umarım öğrencilerimin hayatında güzel izler bırakırım ve bir ömür hatıralarında yaşarım. şeklinde konuştu.

'SEVİNCİNİ GÖREV TAMAM NOTUYLA PAYLAŞTI'

15 Bin Öğretmen Ataması tercihlerinde birinci tercihi Şanlıurfa ilinin gelmesiyle birlikte İrfan Öğretmen mutluluğunu sosyal medya hesabından 'Görev Başarılı' notuyla paylaştı.

Haber: Fatih Arslan / Memurlar.net