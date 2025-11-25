Rüşvet ve kaçakçılık 10 tutuklama... 15 memur gözaltına alınmıştı

Özel gümrük müşavirliği firmalarından rüşvet aldığı iddia edilen 15 gümrük memuru ile suça karıştıkları öne sürülen 13 şirket sahibi ve çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

