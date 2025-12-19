Bakan Ersoy: Turizm çalışanlarının izin düzenlemesinde hak kaybı yok

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 9. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

- Bakan Ersoy: "En ufak bir hak kaybı söz konusu değil"

Genel Kurulda daha sonra soru cevap bölümüne geçildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'nın turizm açısından desteklenmediğine dair iddiaların doğru olmadığını, özellikle kendi Bakanlığı döneminde şehrin hiç olmadığı kadar desteklendiğini bildirdi. Göbeklitepe'nin popülaritesinin son 7 yıldır en yüksek seviyeye ulaştığını, buna yönelik yoğun tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Ersoy, yapılan tanıtım faaliyetleri ve çalışmalarla şehre gelen turist sayısının ve otellerin yatırımlarının arttığını bildirdi.

Turizm sektörü çalışanlarına yönelik izin düzenlemesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Ersoy, bu konuda bir mağduriyetin söz konusu olmadığını söyledi. Ersoy, şunları kaydetti:

"Sadece esneklik getirildi ve bu, turizm işçisinin de talebi. Sadece turizm yatırımcısının talebi değil. En ufak bir hak kaybı söz konusu değil. Şöyle özetleyeyim size, bir ayda 4 gün izin kullanıyorsa yine bir ayda 4 gün izin kullanıyor. Bu aslında birleştirme açısından çalışanlar için de faydalı ve herkesin takdir ettiği bir şey. Bundan dolayı da memnuniyet var. Sahaya inip bakacak olursanız bununla ilgili en ufak bir şikayet yok. Tam tersi bununla ilgili bir talep vardı ve talep de yerine getirildi."

Kendi turizm firmasının en ufak bir destek almadığını vurgulayan Ersoy, otel zincirlerinin de bir destek alamayacağını bildirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına pay ödeyenlerin de ağırlıklı olarak otel zincirleri olduğuna dikkati çeken Ersoy, kendi firmasının "yerel tur operatörü" olduğunu anımsattı. Ersoy, "Ne geçmişte ne şimdi ne gelecekte en ufak bir teşvik alması veya bununla ilgili destek alması söz konusu değil. Aynı zamanda otel zincirlerinin de bu dediğim sebepten dolayı destek alması söz konusu değil." dedi.

Genel Kurulda 2026 yılı bütçe kanunu teklifinin 9. maddesi kabul edildi.