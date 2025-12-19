DSÖ, Gazze'de tıbbi tahliye bekleyen 1092 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, Ekim 2023'ten bu yana, aralarında 5 bin 600'den fazla çocuğun da bulunduğu, ağır sağlık sorunları olan 10 bin 600'den fazla hastayı Gazze'den tahliye ettiğini belirten Ghebreyesus, "Uygun sağlık hizmeti almak için tahliyeyi bekleyen çok daha fazla hasta Gazze'de kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığına göre, Temmuz 2024 ile 28 Kasım 2025 tarihleri arasında tıbbi tahliye beklerken 1092 hasta hayatını kaybetti. Ancak bu rakamın muhtemelen eksik bildirildiği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, daha fazla ülkenin Gazze'den gelen hastalara kapılarını açmasını ve Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da tıbbi tahliyenin yeniden başlatılmasını talep ettiklerini kaydetti.