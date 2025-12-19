Bakan Göktaş: Kadına şiddet davalarında 81 ilde bizzat müdahiliz
Teknoloji

Facebook, bağlantı paylaşımını ücretlendirmeyi test ediyor

Meta, Facebook'ta harici bağlantı paylaşımını sınırlayan ve fiilen ücretli hale getiren yeni bir test başlattı. Uygulamanın yaygınlaşması halinde, haber sitelerinin sosyal medyadan aldığı trafikte yeni ve ciddi kayıplar yaşanabileceği belirtiliyor.

19 Aralık 2025 14:43
Facebook, bağlantı paylaşımını ücretlendirmeyi test ediyor

İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığına göre test kapsamında, Meta Verified aboneliği bulunmayan kullanıcılar ayda yalnızca iki harici bağlantı paylaşabiliyor. Daha fazla bağlantı paylaşmak isteyen kullanıcıların ise ücretli aboneliğe geçmesi gerekiyor.

Meta Verified aboneliğinin aylık bedeli Birleşik Krallık'ta en az 9,99 sterlin olarak uygulanıyor. Test, özellikle Profesyonel Mod kullanan bazı sayfa ve profilleri kapsıyor ve içerik üreticilerine gelir sağlayan araçlarla birlikte yürütülüyor.

Haber kuruluşları doğrudan testin hedefi olmasa da, kullanıcıların haber bağlantılarını paylaşmakta zorlanması nedeniyle uygulamanın yayıncılar üzerinde dolaylı ancak güçlü bir etki yaratabileceği ifade ediliyor. The Guardian'a göre bu durum, zaten son yıllarda Facebook trafiğine bağımlılığı azalan medya kuruluşları için yeni bir darbe anlamına geliyor.

Meta'nın 2023 yılında haber içeriklerini algoritmada geri plana atmasının ardından birçok yayıncının çevrim içi trafiğinde sert düşüşler yaşanmıştı. Bazı ölçümlere göre Facebook'tan haber sitelerine yönlendirilen trafik, 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaldı.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde, 16 Aralık itibarıyla Meta Verified olmayan profillerin ayda yalnızca iki ücretsiz bağlantı paylaşabileceğine dair uyarılar yer aldı. Meta, bu denemenin temel amacının, bağlantılı gönderi paylaşımının Meta Verified abonelerine ek bir değer sunup sunmadığını ölçmek olduğunu açıkladı.

"Gelir odaklı bir modele geçişe hazırlanılıyor"

Medya danışmanı David Buttle, The Guardian'a yaptığı değerlendirmede, Meta'nın uzun süredir bilinçli biçimde haberden uzaklaştığını belirterek, "Bu adım, Facebook'un ücretsiz içerik dağıtımından gelir odaklı bir modele geçişini daha da pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meta, Ocak ayında yapılan başka bir algoritma değişikliği sonrasında bazı haber sitelerinin Facebook kaynaklı trafiğinde sınırlı bir toparlanma gözlendiğini kabul ediyor. Ancak yeni testin kalıcı hale gelmesi durumunda, bu kazanımların kısa ömürlü olabileceği yorumları yapılıyor.

Uzmanlara göre bağlantı paylaşımının ücretlendirilmesi, Facebook'un sosyal ağ kimliğinden uzaklaşıp abonelik ve içerik üretici gelirlerini önceleyen bir platforma dönüşüm sürecinin yeni bir aşaması olarak görülüyor.

