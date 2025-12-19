Muhittin Böcek'in gelini tahliye oldu

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yaz aylarında yapılan operasyon dikkat çekmişti.

GELİNİ TAHLİYE OLDU

Operasyon kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin de aralarında bulunduğu onlarca kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında son ifadeleri alınan tutuklu şüphelilerden Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, H.T.A. ile S.E. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla bugün tahliye edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı. Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.



